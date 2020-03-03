ФАС выступила за дерегулирование тарифов аэропортов на международных направлениях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить регулирование цен на ряд услуг, предоставляемых аэропортами на международных направлениях. Это следует из законопроекта ведомства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается сохранить государственное регулирование услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности и обслуживанию пассажиров на внутренних воздушных линиях", - указано в пояснительной записке к документу.

"Учитывая, что границы рынка международных воздушных линий (МВЛ) не ограничены конкуренцией внутри Российской Федерации, в том числе в соответствии с межправительственными соглашениями, ФАС России считает возможным не применять ценовое регулирование на МВЛ", - отмечается в документе.

Изменения не распространяются на Москву и Московскую область (государственное регулирование в этих аэропортах было отменено приказом ФАС в 2015 году), а также на Санкт-Петербург и Ленинградскую область при полетах по направлению Москва - Санкт-Петербург (здесь тарифы были дерегулированы в 2019 году).

Законопроект предусматривает дерегулирование тарифов на заправку самолетов и хранение авиационного топлива. Госрегулирование этих услуг сохранится только в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Такое решение предлагается из-за "большого количества расположенных в данных федеральных округах аэропортов с низким пассажиропотоком и отсутствием альтернативы при оказании указанных услуг". Это шаг "снимет с ТЗК дополнительную административную нагрузку и создаст условия для развития конкуренции", считают в ФАС.

"Большинство авиаперевозок пассажиров на международных направлениях осуществляется через аэропорты Москвы, которые дерегулированы с 2015 года. С целью выравнивания условий конкуренции и создания условий для увеличения прямых рейсов и привлечения новых авиакомпаний предлагается дерегулировать услуги аэропортов на международных рейсах из региональных аэропортов. Учитывая конкуренцию между прямыми и транзитными (через Москву) маршрутами роста цен на такие услуги не ожидается", - сообщил журналистам через пресс-службу замглавы ФАС России Александр Редько.

"В отношении услуг по заправке воздушных судов авиакеросином предлагается дерегулировать аэропорты европейской части России, уже работающие с несколькими ТЗК, и усилить контроль цен в СФО и ДФО", - добавил он.