Дитрих заявил, что менее половины автобусных перевозчиков в России имеют лицензию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Менее половины российских автобусных пассажирских перевозчиков имеют соответствующую лицензию, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих во вторник в эфире телешоу "Право на справедливость" на Первом канале.

"896 тыс. автобусов - это общая цифра тех автобусов, которые зарегистрированы и имеют государственный регистрационный знак. Я вам скажу, что в прошлом году вступила в силу норма, что все автобусные перевозки лицензируются. Сколько, вы думаете, автобусов включены в реестр и привязаны к тем или иным лицензиям на перевозки? 350 тыс. Меньше половины. Из 896 [тыс.] - 350 тыс., остальные даже не озаботились тем, чтобы свои автобусы занести в реестр", - сказал министр.

В январе в министерстве также высказывались о необходимости усилить меры безопасности автобусных пассажирских перевозок, уже подготовлены соответствующие законопроекты. По мнению министерства, необходимо систематизировать и повысить эффективность использования бортовых устройств, устанавливаемых на автобусы, обеспечить профессиональную подготовку водителей, разработать и утвердить соответствующий профессиональный стандарт. Кроме того, в министерстве полагают, что необходимо активнее внедрять телемедицинские технологии при проведении предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей, допускать к движению по дорогам только технически исправные автобусы, а также обеспечить соразмерность вида и размера административного наказания тяжести совершенного правонарушения при перевозках пассажиров автобусами.