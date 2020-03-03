Forbes: основатель RTP Global Леонид Богуславский создаст новый инвестфонд

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании миллиардер Леонид Богуславский намерен запустить новый инвестиционный фонд объемом до $650 млн. Бизнесмен выступит главным инвестором организации, сообщает во вторник журнал Forbes.

"Основатель инвесткомпании RTP Global Леонид Богуславский планирует новый инвестфонд объемом до $650 млн", - говорится в публикации. Сроки запуска проекта не уточняются. Штаб-квартира нового фонда может быть размещена в Лондоне.

Один из собеседников издания отметил, что сейчас Богуславский ищет управляющего для нового инвестиционного фонда. Представитель RTP Global подтвердил, что бизнесмен является основателем и главным инвестором этого проекта.

В свою очередь сам Богуславский в разговоре с Forbes не стал отрицать планы по запуску нового фонда. "Любой фонд в какой-то момент запустит следующий фонд, главное - когда это случится", - подчеркнул он, отказавшись от дальнейших комментариев.

По данным издания, новый фонд будет самым крупным среди фондов под управлением RTP Global. Он позволит привлечь больше партнеров, пояснил близкий к Богуславскому собеседник. Кроме того, по словам источника, "размер management fee (вознаграждение менеджерам) нового фонда будет достаточным, чтобы содержать большую команду".

Компания RTP Global была основана в РФ в 2000 году, до 2018 года называлась ru-Net. Она специализируется на инвестициях в технологические компании, работающие в секторах искусственного интеллекта, фудтеха, электронной коммерции, транспорта, финтеха. Богуславский был одним из первых инвесторов "Яндекса", "Озона" и других крупных ИТ-компаний. Forbes оценил его состояние в 2019 году в размере $1 млрд, он занял 95 место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".