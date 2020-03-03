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АСВ намерено взыскать с бенефициара банка "Образование" Миракова 18,54 млрд рублей

Ранее ЦБ отозвал у "Образования" лицензию на осуществление банковских операций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления АО "Акционерный коммерческий инновационный банк "Образование" Александра Миракова почти на 18,54 млрд рублей. Об этом говорится во вторник в сообщении АСВ.

"28 февраля 2020 года в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о привлечении контролировавшего банк лица Миракова Александра Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 18,539 млрд рублей", - сообщили в АСВ.

Банк России в апреле 2017 года отозвал у "Образования" лицензию на осуществление банковских операций. Регулятор обнаружил, что руководство и собственники организации выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, для сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их средствами.

Кредитная организация на момент отзыва лицензии занимала 118 место в банковской системе РФ.

Арбитражный суд Москвы в начале июня 2017 года признал банк "Образование" банкротом.

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