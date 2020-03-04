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Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 2,94%, индекс S&P 500 потерял 2,81%

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы сократились во вторник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 785,91 пункта (2,94%) и установился на отметке 25 917,41 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 86,86 пункта (2,81%) и оказался на отметке 3003,37 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 268,08 пункта (2,99%), до 8684,09 пункта.

ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса нового типа. Председатель ФРС Джером Пауэлл констатировал, что распространение вируса в течение некоторого времени будет оказывать влияние на мировую экономику.

"Сегодняшнее заявление может дать инвесторам неверный сигнал, в том числе тем, кто уже обеспокоен недавней волатильностью на рынке", - сказал журналистам агентства Associated Press аналитик американской инвестиционной компании Vanguard Роджер Альяга-Диас. "Я не думаю, что инвесторы сегодня утром исходили из того, что нас ждет такой же кризис, каким был мировой финансовый кризис, - отметила аналитик американской компании Invesco Кристина Хупер. - Однако действия ФРС дали повод некоторым посчитать именно так".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

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