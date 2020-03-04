Власти Адыгеи намерены довести объем экспорта продукции АПК до $36 млн в 2024 году

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют к концу 2024 года довести объем экспорта продукции региональных предприятий аграрно-промышленного комплекса до $36 млн. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова по итогам его участия в совещании под председательством министра сельского хозяйства РФ.

"Перед нашей республикой стоит задача достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции АПК в размере свыше $36 млн", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в минувшем году плановый показатель составлял $9,7 млн, а фактически объем экспорта достиг $13 млн. "Из республики Адыгея было поставлено на экспорт почти 20 тыс. тонн продукции: молочная и масложировая продукция, рис и кукуруза, кондитерские и мучные изделия, соки, детское питание, напитки", - отметили в пресс-службе.

Региональные предприятия в настоящее время активно пользуются механизмами господдержки, предусмотренными в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Еще один вид господдержки, как пояснил собеседник агентства, заключается в возмещении части затрат на мелиорацию земель сельхозназначения. "На 2019-2021 годы в регионе на эти цели выделено 72,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу республики.

Кроме того, для эффективного использования экспортного потенциала в Адыгее действует региональный центр поддержки экспорта. В его задачи входит увеличение объемов несырьевого экспорта, рост экспорта услуг и привлечение малого бизнеса в экспортную деятельность. В настоящее время, как отмечают в пресс-службе, продукция местного АПК поставляется в 17 стран.