Россети приняли на баланс более 1,7 тыс. бесхозных электросетевых объектов СКФО

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" на начало текущего года приняла на баланс свыше 1,7 тыс. бесхозных электросетевых объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), больше всего - в Дагестане. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-служба компании.

"Россети Северный Кавказ" в рамках масштабной работы по консолидации бесхозяйных электросетевых активов по состоянию на начало 2020 года приняли на баланс 1708 объектов в регионах СКФО", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, в Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 подобных объекта, в Чеченской Республике - 620, в Ингушетии - 285, в Ставропольском крае - 74, в Северной Осетии - 40, в Карачаево-Черкесии - четыре.

Всего в СКФО совместными комиссиями из представителей энергокомпании и органов власти регионов в 2019 году выявлено свыше 2,5 тыс. бесхозных объектов, добавил собеседник агентства.

Актуальная проблема

Северный Кавказ, по словам заместителя генерального директора ПАО "Россети", гендиректора "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова, считается одной из самых проблемных отраслевых территорий, а большое количество бесхозных объектов - среди наиболее актуальных проблем энергетики макрорегиона.

"Электросети, владельцы которых не установлены, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Как следствие, не обеспечивается надежность энергоснабжения потребителей на должном уровне, отсутствует возможность подключения к сетям новых потребителей. Не обеспечиваются в необходимом объеме растущие потребности экономики регионов в энергоресурсе. Именно поэтому госхолдинг "Россети" при поддержке правительства страны готов принимать бесхозные объекты на свой баланс, вкладывать необходимые инвестиции в реконструкцию сетей и обеспечение качественного электроснабжения всех потребителей", - цитирует пресс-служба Иванова.

Работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозных, как отметили в пресс-службе, для компании "Россети Северный Кавказ" является "одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет".

"В настоящее время решается вопрос передачи на баланс "Россетей" электросетевого хозяйства трех региональных столиц - Нальчика, Владикавказа и Махачкалы. Это решение, которое вырабатывается энергетиками совместно с органами власти всех уровней, обусловлено прежде всего необходимостью снижения потерь в сетях, сокращения случаев технологических сбоев в сетях, обеспечения качественного напряжения в сети", - заключил собеседник агентства.