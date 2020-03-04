Профильный комитет Госдумы одобрил пакет законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Сопутствующий законопроект о налоговых льготах для инвесторов в Арктике принят Госдумой в первом чтении 20 февраля.

Комитет принял решение создать рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению, в которую вошли бы представители все комитетов - соисполнителей по законопроекту. Возглавил группу запредседаеля комитета Денис Кравченко.

Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается, что управление Арктической зоной осуществляет госкомиссия по вопросам развития Арктики, состав которой определяется правительством РФ, а также уполномоченный федеральный орган (Минвостокразвития) и управляющая компания (Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока"). Госкомиссия проводит мониторинг экономических процессов в Арктической зоне, рассматривает и принимает меры по развитию субъектов РФ и муниципальных образований в Арктической зоне и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на этих территориях.

Налоговые преференции

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

Устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении - в частности, будут учитываться затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования.

Устанавливаются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, а также специальные сроки для отдельных административных процедур при оказании муниципальных услуг в области градостроительной деятельности: для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней.

Экономическое обоснование законопроекта

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному законопроекту пакета, документ создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест. Как отмечается в утвержденном ранее заключении комитета Госдумы по бюджету и налогами, сумма ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, территории которых входят в состав Арктической зоны, не определена.

"Таким образом, представленное финансово-экономическое обоснование не позволяет оценить эффективность соотношения средств для создания (модернизации) объектов инфраструктуры Арктической зоны, поступление которых предполагается из внебюджетных источников, к суммам ассигнований, предполагаемым из бюджетов всех уровней", - говорится в заключении комитета-соисполнителя.

Ранее сообщалось, что одним документом из пакета законопроектов предполагаются льготы только для совместного проекта "Восток ойл" "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению месторождений Таймыра. Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.