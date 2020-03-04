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ВЭБ.РФ подал иск к главе СПЧ Валерию Фадееву

Корпорация намерена взыскать у него долю в уставном капитале аналитического центра "Эксперт"
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву о взыскании его доли в уставном капитале аналитического центра "Эксперт". Об этом свидетельствуют материалы суда, на которые первым обратил внимание РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на данные единого госреестра, в текущий момент 50% доли Фадеева находится в залоге у ВЭБ.РФ, остальная часть принадлежит гендиректору центра Дмитрию Толмачеву.

В 2013 году ВЭБ выделил медиахолдингу кредит для погашения задолженностей в размере 100 млн рублей под 9% годовых, впоследствии кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей, сообщает РБК.

Как следует из материалов базы "Электронное правосудие", первое слушание назначено на 24 марта.

В феврале Арбитражный суд Москвы признал законным требования госкорпорации к аналитическому центру "Эксперт" в размере 771,1 млн руб. Сам Валерий Фадеев от комментариев РБК отказался.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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