ВЭБ.РФ подал иск к главе СПЧ Валерию Фадееву

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву о взыскании его доли в уставном капитале аналитического центра "Эксперт". Об этом свидетельствуют материалы суда, на которые первым обратил внимание РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на данные единого госреестра, в текущий момент 50% доли Фадеева находится в залоге у ВЭБ.РФ, остальная часть принадлежит гендиректору центра Дмитрию Толмачеву.

В 2013 году ВЭБ выделил медиахолдингу кредит для погашения задолженностей в размере 100 млн рублей под 9% годовых, впоследствии кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей, сообщает РБК.

Как следует из материалов базы "Электронное правосудие", первое слушание назначено на 24 марта.

В феврале Арбитражный суд Москвы признал законным требования госкорпорации к аналитическому центру "Эксперт" в размере 771,1 млн руб. Сам Валерий Фадеев от комментариев РБК отказался.