В РВК назвали изменения в УК важным элементом построения венчурной экосистемы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Изменения в Уголовный кодекс РФ, которые Минэкономразвития предлагает внести для защиты институтов развития от необоснованного преследования при финансировании инновационных проектов из бюджетных средств, являются важным элементом построения венчурной экосистемы в стране. Об этом в среду ТАСС заявил заместитель генерального директора - инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.

Минэкономразвития по поручению президента РФ, озвученному в послании Федеральному Собранию, подготовило два законопроекта, которые снизят риски уголовного преследования для институтов развития, занимающихся венчурным инвестированием в технологические стартапы за счет средств бюджета. РВК выступила соавтором проекта изменений, который готовился в рамках рабочей группы Агентства стратегических инициатив и был посвящен анализу правоприменительной практики в области венчурных инвестиций. При определении необходимости поправок эксперты опирались не только на собственную экспертизу, но и на результаты консультаций с большим числом участников российского рынка инноваций, в числе которых были представители Совета венчурного рынка при РВК и Минэкоомразвития, сказал Басов.

"Считаем данный законопроект [об изменениях в УК РФ] очень важным элементом построения венчурной экосистемы. Неочевидность права на риск и размытость границ между реализацией рыночного риска и злоупотреблениями является существенным сдерживающим фактором как для многих институтов, в чью задачу входит развитие венчурного рынка, так и для управляющих команд и портфельных компаний, привлекающих государственные средства. Нам кажется, что данные изменения вносят ясность в распределение ролей и ответственности на всех этапах инвестиционного процесса с участием государства, повышают гибкость и активность институтов развития в реализации своих мандатов, при этом сохраняя высокие требования к контролю за качеством инвестиций", - заключил представитель РВК.

Суть изменений

В одном из документов, подготовленных министерством, в частности, предлагается добавить в статью 41 Уголовного кодекса РФ "Обоснованный риск" дополнительное положение, в котором устанавливается право на ошибку для институтов развития, финансирующих венчурные проекты из государственных средств. Это право может действовать при условии соблюдения "обоснованного риска", под которым понимаются "действия, предпринятые ради общественно полезной цели лицами, которые предварительно приняли меры для его оценки и предотвращения возможного вреда".

Вторым законом, в который Минэкономразвития предлагает внести поправки, стал федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", где предлагается закрепить понятия технологического проекта и венчурного или прямого финансирования.

Министерство также предлагает осуществлять проверку финансирования в процессе, а не по ее итогам, а также разработать для инвесторов единый перечень критериев отбора проектов для поддержки, который будет использоваться при аудите для определения обоснованности субсидирования. Ожидаемым эффектом нововведений должно стать повышение инвестиционной активности в стране. До 10 марта документы будут внесены в правительство РФ.