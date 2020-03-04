Регионам могут вернуть право ограничивать время продажи алкоголя в кафе в домах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Единороссы подготовили поправку о праве регионов устанавливать ограничения по времени продажи алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах, она направлена на рассмотрение Государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил председатель думского комитета по информполитике, глава рабочей группы фракции "Единая Россия" по совершенствованию законопроекта о запрете продажи алкоголя в малых кафе в многоквартирных домах Александр Хинштейн.

"В новой редакции законопроекта ко второму чтению, направленной в ГПУ, есть ограничения по времени, но сказать, что это финальный вариант, мы не можем, потому что сейчас в любом случае мяч на стороне коллег", - сказал Хинштейн.

По его словам, инициатива получила предварительную поддержку ГПУ и деловых кругов, в частности Федерации рестораторов и отельеров России. "Эта инициатива возникла в ходе заседания рабочей группы 17 февраля и нашла горячую поддержку у представителей бизнеса, которые стали говорить, что они против ограничений по площади, но за ограничения по времени", - уточнил парламентарий.

Глава комитета напомнил, что до 2017 года субъекты РФ имели право устанавливать ограничения по времени работы и площади малых кафе в многоквартирных домах. "Из 85 субъектов РФ в более чем 70 были приняты региональные нормативные акты разного уровня... И никаких проблем у бизнеса не возникало", - отметил он.

При этом законопроект, продолжил Хинштейн, решено не дополнять нормой о праве регионов запрещать такую продажу алкоголя в местах ЧС. "Мы обсуждали ее, но в той редакции, которую мы направили, ее не осталось", - пояснил он, отметив, что депутаты готовы рассмотреть подобную инициативу со стороны кабмина.

Ранее Хинштейн отмечал, что единороссы планируют разработать поправку, дающую субъектам РФ право устанавливать региональными законами ограничения (вплоть до запрета) на продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, с 23 до 8 часов.

О законопроекте

Законопроект был инициирован группой депутатов фракции "Единая Россия" и внесен в нижнюю палату в марте 2018 года. Госдума приняла документ в первом чтении 24 сентября прошлого года. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, кабмин отмечал, что "установление дополнительного условия по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов".

Как ранее отмечал Хинштейн, документ планируется принять во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию нижней палаты.