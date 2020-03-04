В Госдуме создадут рабочую группу по анализу дефицита региональных бюджетов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая займется анализом дефицита региональных бюджетов.

"Многие регионы обращаются в связи с тем, что у них есть дефицит, разрыв бюджета, доходных и расходных полномочий, - сказал Володин на пленарном заседании Думы в среду. - Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь".

В связи с этим председатель нижней палаты поручил создать соответствующую рабочую группу во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, в которую войдут руководители думских комитетов по бюджету и налогам, федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

"Тогда мы увидим реальную картину в регионах, исходя из доходной и расходной баз", - считает Володин. "Нам необходимо посмотреть, оценить и выйти на диалог. Необходимо обозначить проблемы, которые Госдуме, представляя граждан, нужно решать с Минфином", - заключил спикер Госдумы.