Электрифицировать ж/д пути в Крыму возможно за счет модернизации двух ТЭЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Модернизация двух ТЭЦ в Крыму позволит электрифицировать железную дорогу на полуострове. Проектно-сметная документация для этих работ уже подготовлена, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании "КрымТЭЦ".

После Крымского моста, благодаря строительству которого поезда после пятилетнего перерыва вновь могут ходить в регион, железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя - тупиковой станции. Крымский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

"Мы готовы обеспечить эту потребность за счет модернизации Камыш-Бурунской ТЭЦ и Симферопольской ТЭЦ. Проекты разработаны, соответствующие предложения мы направили в Министерство энергетики России, а также правительству Крыма. Проекты планируем реализовать без привлечения бюджетных средств, оборудование будет использовано отечественное", - приводит пресс-служба слова гендиректора "КрымТЭЦ" Тараса Целого.

Отмечается, что работы по электрификации железной дороги в Крыму должны быть начаты в 2020 году. "По оценкам специалистов, для выполнения данных мероприятий Крымской железной дороге необходимо порядка 230 МВт электроэнергии, что требует создания дополнительных источников генерации электрической энергии в Феодосийско-Керченском энергоузле (в восточной части полуострова - прим. ТАСС)", - подчеркнули в компании.

При этом, по данным пресс-службы, Камыш-Бурунскую ТЭЦ с начала 2024 года планируется выводить из эксплуатации, так как только до этого срока ее разрешено использовать на условиях вынужденной генерации. Соответствующее постановление РФ было принято в 2016 году, вскоре после воссоединения Крыма с Россией, начала энергетической блокады со стороны Украины и последовавшего за этим периода временного энергодефицита. "КрымТЭЦ не видит возможности сохранить ТЭЦ в ее нынешнем виде для теплоснабжения города [Керчи]. Реконструировать ТЭЦ также нецелесообразно", - добавили в компании.

Ранее руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец сообщал, что рассматривается вариант провести работы в два этапа. На первом будет электрифицирован Крымский мост и участок Керчь - Джанкой, на втором - заменить оборудование на участке Джанкой - Севастополь. В результате по всей Крымской железной дороге поезда будут ходить, используя переменный ток.