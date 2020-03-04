{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электрифицировать ж/д пути в Крыму возможно за счет модернизации двух ТЭЦ

В компании "КрымТЭЦ" отметили, что проекты по модернизации планируется реализовать без привлечения бюджетных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Модернизация двух ТЭЦ в Крыму позволит электрифицировать железную дорогу на полуострове. Проектно-сметная документация для этих работ уже подготовлена, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании "КрымТЭЦ".

После Крымского моста, благодаря строительству которого поезда после пятилетнего перерыва вновь могут ходить в регион, железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя - тупиковой станции. Крымский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

"Мы готовы обеспечить эту потребность за счет модернизации Камыш-Бурунской ТЭЦ и Симферопольской ТЭЦ. Проекты разработаны, соответствующие предложения мы направили в Министерство энергетики России, а также правительству Крыма. Проекты планируем реализовать без привлечения бюджетных средств, оборудование будет использовано отечественное", - приводит пресс-служба слова гендиректора "КрымТЭЦ" Тараса Целого.

Отмечается, что работы по электрификации железной дороги в Крыму должны быть начаты в 2020 году. "По оценкам специалистов, для выполнения данных мероприятий Крымской железной дороге необходимо порядка 230 МВт электроэнергии, что требует создания дополнительных источников генерации электрической энергии в Феодосийско-Керченском энергоузле (в восточной части полуострова - прим. ТАСС)", - подчеркнули в компании.

При этом, по данным пресс-службы, Камыш-Бурунскую ТЭЦ с начала 2024 года планируется выводить из эксплуатации, так как только до этого срока ее разрешено использовать на условиях вынужденной генерации. Соответствующее постановление РФ было принято в 2016 году, вскоре после воссоединения Крыма с Россией, начала энергетической блокады со стороны Украины и последовавшего за этим периода временного энергодефицита. "КрымТЭЦ не видит возможности сохранить ТЭЦ в ее нынешнем виде для теплоснабжения города [Керчи]. Реконструировать ТЭЦ также нецелесообразно", - добавили в компании.

Ранее руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец сообщал, что рассматривается вариант провести работы в два этапа. На первом будет электрифицирован Крымский мост и участок Керчь - Джанкой, на втором - заменить оборудование на участке Джанкой - Севастополь. В результате по всей Крымской железной дороге поезда будут ходить, используя переменный ток.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Модернизация двух ТЭЦ для электрификации ж/д путей Крыма обойдется в 16 млрд рублей
Предполагается, что модернизация позволит дополнительно производить на полуострове 210 МВт электроэнергии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС