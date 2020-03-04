Масштаб развития инновационного центра "Сколково" увеличат почти в 1,5 раза

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет директоров фонда "Сколково" обновил генплан развития одноименного инновационного центра, что предполагает увеличение площадей новых объектов и числа работающих там почти в 1,5 раза.

"Совет директоров Фонда "Сколково" на заседании, состоявшемся во вторник, 3 марта, утвердил основные параметры нового генерального плана развития инновационного центра и новый состав попечительского совета фонда", - сообщила в среду пресс-служба фонда.

В генплане, принятом в 2011 году, предусматривалось, что к моменту полной реализации проекта в "Сколково" будет работать 31 тысяча человек. Но в ходе развития иннограда и с появлением на его территории Московского международного медицинского кластера стало очевидно, что это был консервативный прогноз. Согласно новому генплану, в инновационном центре после обустройства всей инфраструктуры число работников достигнет 57 тысяч человек.

Новый генплан предусматривает, что площадь вводимых объектов достигнет 3700 тыс. кв. метров вместо 2485 тыс. кв. метров, планировавшихся ранее. Количество гостей иннограда увеличится с 580 тысяч человек в год до 830 тысяч. Четверть из них придется на посетителей Московского международного медицинского кластера.

"Все это потребует увеличить транспортную доступность иннограда. В дополнение к уже действующей железнодорожной станции "Сколково" ("Инновационный центр") генплан предусматривает строительство новой станции "Технопарк Сбербанка" с переходами к объектам Сбербанка и Международного медицинского кластера. Также будут построены переходы к инновационному центру "Сколково" с действующей станции "Немчиновка", - отметили в фонде.

В "Сколково" заверили, что градостроительный принцип инновационного центра - из 400 га общей территории 180 га составят зеленые зоны - сохранится. Один из новых сколковских парков, как решено советом директоров, будет носить имя Нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, который стоял у истоков проекта и до конца своих дней возглавлял консультативный научный совет "Сколково".

Новый состав попечительского совета

На заседании обновлен состав попечительского совета фонда. В него включены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Совет покинули экс-министры цифрового развития Константин Носков, науки и высшего образования Михаил Котюков, просвещения Ольга Васильева, а также бывший сотрудник администрации президента Владислав Сурков.

Председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг считает, что "нынешнее обновление попечительского совета фонда отражает изменения, произошедшие недавно в составе правительства России, и подтверждает неизменно высокое внимание руководства страны к проекту "Сколково".

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович отметил, что "новый состав попечительского совета фонда одобрен президентом России". "С даты своего основания инновационный центр "Сколково" успешно развивался при непосредственном участии Дмитрия Анатольевича Медведева, и этот вектор будет продолжен. Многое уже сделано, но еще больше предстоит создать в будущем", - цитирует пресс-служба Дворковича.