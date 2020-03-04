"Лаборатория Касперского" временно закрыла три своих офиса в КНР из-за коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российская компания "Лаборатория Касперского" временно закрыла свои офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае из-за распространения в Китае коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на директора по работе с персоналом Марину Алексееву.

"Для "Лаборатории Касперского" здоровье сотрудников имеет наивысший приоритет, компания предпринимает все доступные меры для нераспространения коронавируса. В связи с этим на данный момент мы приняли решение закрыть наши офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома", - приводит пресс-служба слова Алексеевой.

По данным компании, в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона в офисах компании установлен гибкий график работы, а в самих помещениях раздают респираторные маски и санитайзеры. "Также мы просим всех сотрудников в ближайшее время по возможности воздержаться от командировок, особенно в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В течение двух недель после возвращения из этих стран людям рекомендуется работать из дома и анализировать свое состояние здоровья. Мы внимательно следим за ситуацией и регулярно напоминаем сотрудникам о простых правилах, которых стоит придерживаться, чтобы снизить риски заболеть, но при этом просим не поддаваться панике", - добавила она, уточнив, что случаев заражения коронавирусом среди сотрудников "Лаборатории Касперского" нет.