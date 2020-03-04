{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр энергетики Украины исключил прямые закупки газа в России в ближайшем будущем

Как заявил Алексей Оржель, Киеву следует заключить альтернативные соглашения с другими поставщикам, в частности с Вашингтоном

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель исключил возможность заключения с Россией контракта на прямые поставки газа в ближайшем будущем. В опубликованном в среду интервью агентству УНИАН он заявил, что прежде, чем вести переговоры с РФ, следовало бы заключить альтернативные соглашения с другими поставщикам, в частности с США.

"Недавно мы уже рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из США, - рассказал министр. - Они заинтересованы иметь портфель таких заказов.... Думаю, очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт.... Соответственно от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о чем-то другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка".

На уточняющий вопрос о переговорах с США по заключению контракта на поставку газа Оржель подтвердил, что они уже ведутся. "Для нас - это геополитический документ, энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", - пояснил министр. Однако он отказался назвать объемы планируемых поставок американского газа. "Это много. Я сейчас не буду раскрывать подробности", - добавил Оржель.

Буквально за сутки до наступление нового года Россия и Украины сумели договориться о продлении контракта на транзит российского газа в Европу. Однако при этом стороны не стали заключать новое соглашение на прямые закупки газа из РФ. С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Модернизация двух ТЭЦ для электрификации ж/д путей Крыма обойдется в 16 млрд рублей
Предполагается, что модернизация позволит дополнительно производить на полуострове 210 МВт электроэнергии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС