Министр энергетики Украины исключил прямые закупки газа в России в ближайшем будущем

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель исключил возможность заключения с Россией контракта на прямые поставки газа в ближайшем будущем. В опубликованном в среду интервью агентству УНИАН он заявил, что прежде, чем вести переговоры с РФ, следовало бы заключить альтернативные соглашения с другими поставщикам, в частности с США.

"Недавно мы уже рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из США, - рассказал министр. - Они заинтересованы иметь портфель таких заказов.... Думаю, очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт.... Соответственно от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о чем-то другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка".

На уточняющий вопрос о переговорах с США по заключению контракта на поставку газа Оржель подтвердил, что они уже ведутся. "Для нас - это геополитический документ, энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", - пояснил министр. Однако он отказался назвать объемы планируемых поставок американского газа. "Это много. Я сейчас не буду раскрывать подробности", - добавил Оржель.

Буквально за сутки до наступление нового года Россия и Украины сумели договориться о продлении контракта на транзит российского газа в Европу. Однако при этом стороны не стали заключать новое соглашение на прямые закупки газа из РФ. С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.