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Emicool внедрит аналитическое решение Siemens Demand Flow для роста энергоэффективности

Аналитические алгоритмы, лежащие в основе Siemens Demand Flow, позволят автономно оптимизировать работу отопительных и вентиляционных систем и проводить мониторинг ключевых показателей

ТАСС, 4 марта. Поставщик охладительного оборудования Emirates District Cooling (Emicool) сообщил о внедрении цифрового аналитического решения Siemens Demand Flow для охладительной системы Al Jadaf в Дубае. Данный проект позволит повысить энергоэффективность подключенных к системе зданий и комплексов и снизить затраты, сообщило издание Utilities Middle East.

"Внедрение системы Siemens Demand Flow - прекрасный пример того, как аналитические алгоритмы и программное обеспечение на базе машинного обучения могут внести вклад в снижение энергопотребления и продление срока службы активов", - отметил исполнительный вице-президент Siemens на Ближнем Востоке Маркус Стромайер.

Благодаря новому решению компания сможет оптимизировать работу охладительной установки Emicool, сделав ее на 13,4% более эффективной. На данный момент к Al Jadaf подключены несколько зданий и жилых комплексов, включая престижный пятизвездочный отель Palazzo Versace. Аналитические алгоритмы, лежащие в основе Siemens Demand Flow, позволят автономно оптимизировать работу отопительных и вентиляционных систем и проводить мониторинг ключевых показателей.

Согласно расчетам, после внедрения системы экономия энергии составит 1,6 МВт ч ежегодно, а сокращение затрат не электроэнергию позволит окупить проектные инвестиции менее чем за 2 года. Кроме того, ожидается, что использование решения Siemens Demand Flow позволит сократить выбросы CO2 на 716 тонн в год.

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