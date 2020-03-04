Производители масок испытывают сложности с поставками компонентов из Китая

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производители масок испытывают серьезные сложности с поставками компонентов из Китая для их изготовления. Об этом ТАСС сообщил гендиректор российского фармдистрибьютора ЦВ "Протек" Дмитрий Погребинский.

"Потребность в масках значительно превышает объемы производства. Соответственно и производители, и дистрибьюторы, и фармрозница столкнулись с дефицитом этого товара. Более того, производственный сегмент испытывает серьезные сложности с поставками компонентов для выпуска масок, которые ранее ввозились из Китая", - сказал он.

Представитель фармацевтической компании "ФК Пульс", работающей в 13 регионах России, также сообщил, что на складах дистрибьютора "имеется незначительный остаток" масок, который объясняется возвратами и другими техническими причинами. "Поступает много запросов на маски с Дальнего Востока для поставок в Китай", - отметил он.

Российский фармацевтический холдинг "Протек" (входят аптеки "Ригла", "Будь здоров" и Живика", направление дистрибьюции и фармпроизводства). По данным DSM Group, занимает 14,8% рынка. Вторую строчку рейтинга в 2019 году заняла компании "Пульс" с долей в 14,3%.