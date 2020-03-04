Еврокомиссия сняла запрет на импорт мяса птицы из Украины

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия сняла запрет на импорт и транзит территорией Европейского союза украинской продукции птицеводства. Об этом в среду сообщил представитель Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Сегодня мы одержали две победы в аграрном, санитарном и фитосанитарном секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины, который был введен в связи с выявлением вспышки гриппа птицы на территории Украины", - написал Точицкий в "Фейсбуке".

По его словам, Украина планирует ввести механизм раннего предупреждения вспышки гриппа птицы в аграрном секторе. "Это будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", - подчеркнул Точицкий.

ЕС в январе этого года запретил импорт украинской продукции птицеводства из-за вспышки птичьего гриппа.