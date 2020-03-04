Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в среду разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,24% - до 2828,01 пункта, а индекс РТС снизился на 0,72% - до 1348,19 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 20:00 мск вырос на 0,59% - до 66,428 рубля, евро - на 0,22%, до 73,94 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 0,73% - до $51,45 за баррель.

Среда на рынке акций РФ ознаменовалась противоречивой динамикой торгов, осторожные покупки преобладали, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"С одной стороны, ФРС неожиданно снизила ставку сразу на 50 б. п., что должно стабилизировать рынки в период "вирусных" вызовов, с другой стороны, экстренность данного шага вызвала у инвесторов некоторое замешательство", - пояснил эксперт.

В четверг рыночное восстановление может получить умеренное продолжение, новостной фон при этом продолжит влиять на настроения биржевиков, добавил Дейнека.

"В Вене завтра начнется заседание ОПЕК+, в ходе которого крупнейшие нефтеэкспортеры решат судьбу дополнительного сокращения добычи в целях стабилизации рынка. Из статданных завтрашнего дня выделим число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. В России "Русгидро" и ФСК ЕЭС опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 год", - отметил он.

По оценкам "БКС Премьер" в четверг индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2800-2850 пунктов, курс рубля к доллару - 65,5-66,8 рублей.