СП: план развития Комсомольска не позволяет заметно улучшить инфраструктуру города

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мероприятия, предусмотренные в долгосрочном плане развития Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), не позволяют существенно улучшить городскую и социальную инфраструктуру и сделать населенный пункт динамичным центром социально-экономического роста на Дальнем Востоке, говорится в опубликованном в четверг сообщении Счетной палаты России. В документе также отмечается, что не создана эффективная система реализации плана и не установлены целевые показатели.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года утвердили в 2016 году. В плане предусматривается реализация 34 мероприятий, создание 30 объектов инфраструктуры на 41 млрд рублей. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее указывал на отставание в сроках реализации плана.

"До настоящего времени не обеспечено создание эффективной системы управления реализацией мероприятий плана, их своевременное формирование и надлежащий контроль ответственными исполнителями. Количество и масштаб запланированных мероприятий не позволяют существенно улучшить городскую и социальную инфраструктуру. Кроме того, планом не установлены конкретные социально-экономические показатели, которые будут достигнуты по итогам его выполнения", - приводятся в сообщении слова аудитора Светланы Орловой.

Аудитор отметила, что в плане предусмотрена реализация 31 мероприятия до 2019 года. Из них в срок были выполнены только 15. По шести мероприятиям сроки перенесены на последующие годы. При этом Счетная палата видит риски дальнейшего переноса дат, в том числе из-за недостаточно проработанной финансовой составляющей.

"Общий объем финансирования мероприятий плана до 2025 года - 40 млрд рублей. Из них 27 млрд - федеральный бюджет. При этом определенный в долгосрочном плане объем финансирования не отражает реальную потребность в средствах. Так, в плане не уточнены расходы на мероприятия по строительству жилья, ремонту дорожной сети, созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Комсомольск" города Комсомольска-на-Амуре", - уточняла Орлова.

Как отмечается в сообщении СП РФ, Комсомольск-на-Амуре должен стать динамичным центром социально-экономического роста на Дальнем Востоке, однако долгосрочный план развития города не решает поставленную задачу.

Нарушения по инфраструктуре ТОСЭР

Согласно плану, основным центром притяжения инвестиций в регион должна стать ТОСЭР "Комсомольск". При этом, по данным СП РФ, половина мероприятий по созданию инфраструктуры для этой территории реализована или реализуется с нарушениями сроков. Кроме того, 64 млн рублей из бюджета Хабаровского края пошли на разработку проектно-сметной документации для строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, который не относится к инфраструктуре ТОСЭР.

"11 организаций из 21, ставших резидентами ТОСЭР, были созданы еще до принятия закона "О территориях опережающего социально-экономического развития" и создания ТОСЭР в городе Комсомольске. При этом при разработке указанного закона предполагалось, что на ТОСЭР будут создаваться и осуществлять деятельность новые производства и организации, что позволит избежать сокращения доходов бюджетной системы, создать новые рабочие места, обеспечить дополнительные поступления доходов", - цитируют в сообщении Орлову.

По итогам проверки Счетная палата предлагает кабмину определить орган власти, ответственный за реализацию плана, а также рассмотреть возможность уточнить понятие "инфраструктура ТОСЭР" в соответствующем законе.