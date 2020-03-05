{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СП: план развития Комсомольска не позволяет заметно улучшить инфраструктуру города

В документе Счетной палаты России также говорится, что до сих пор нет эффективной системы управления реализацией плана и надлежащего контроля со стороны ответственных за это лиц

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мероприятия, предусмотренные в долгосрочном плане развития Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), не позволяют существенно улучшить городскую и социальную инфраструктуру и сделать населенный пункт динамичным центром социально-экономического роста на Дальнем Востоке, говорится в опубликованном в четверг сообщении Счетной палаты России. В документе также отмечается, что не создана эффективная система реализации плана и не установлены целевые показатели.

На эту тему

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года утвердили в 2016 году. В плане предусматривается реализация 34 мероприятий, создание 30 объектов инфраструктуры на 41 млрд рублей. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее указывал на отставание в сроках реализации плана.

"До настоящего времени не обеспечено создание эффективной системы управления реализацией мероприятий плана, их своевременное формирование и надлежащий контроль ответственными исполнителями. Количество и масштаб запланированных мероприятий не позволяют существенно улучшить городскую и социальную инфраструктуру. Кроме того, планом не установлены конкретные социально-экономические показатели, которые будут достигнуты по итогам его выполнения", - приводятся в сообщении слова аудитора Светланы Орловой.

Аудитор отметила, что в плане предусмотрена реализация 31 мероприятия до 2019 года. Из них в срок были выполнены только 15. По шести мероприятиям сроки перенесены на последующие годы. При этом Счетная палата видит риски дальнейшего переноса дат, в том числе из-за недостаточно проработанной финансовой составляющей.

"Общий объем финансирования мероприятий плана до 2025 года - 40 млрд рублей. Из них 27 млрд - федеральный бюджет. При этом определенный в долгосрочном плане объем финансирования не отражает реальную потребность в средствах. Так, в плане не уточнены расходы на мероприятия по строительству жилья, ремонту дорожной сети, созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Комсомольск" города Комсомольска-на-Амуре", - уточняла Орлова.

Как отмечается в сообщении СП РФ, Комсомольск-на-Амуре должен стать динамичным центром социально-экономического роста на Дальнем Востоке, однако долгосрочный план развития города не решает поставленную задачу.

Нарушения по инфраструктуре ТОСЭР

Согласно плану, основным центром притяжения инвестиций в регион должна стать ТОСЭР "Комсомольск". При этом, по данным СП РФ, половина мероприятий по созданию инфраструктуры для этой территории реализована или реализуется с нарушениями сроков. Кроме того, 64 млн рублей из бюджета Хабаровского края пошли на разработку проектно-сметной документации для строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, который не относится к инфраструктуре ТОСЭР.

"11 организаций из 21, ставших резидентами ТОСЭР, были созданы еще до принятия закона "О территориях опережающего социально-экономического развития" и создания ТОСЭР в городе Комсомольске. При этом при разработке указанного закона предполагалось, что на ТОСЭР будут создаваться и осуществлять деятельность новые производства и организации, что позволит избежать сокращения доходов бюджетной системы, создать новые рабочие места, обеспечить дополнительные поступления доходов", - цитируют в сообщении Орлову.

По итогам проверки Счетная палата предлагает кабмину определить орган власти, ответственный за реализацию плана, а также рассмотреть возможность уточнить понятие "инфраструктура ТОСЭР" в соответствующем законе.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС