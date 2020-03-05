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НКР: российский рынок факторинга в 2019 году вырос на 32%

По итогам года он достиг рекордных 808 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Совокупный портфель российского рынка факторинга (механизм, который позволяет покупателю товара отсрочить платеж, а продавцу - получить деньги за этот товар от факторинговой компании - прим. ТАСС) по итогам 2019 года достиг рекордных 808 млрд рублей, увеличившись на 32% по сравнению с 2018 годом, говорится в совместном исследовании агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) и Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

За прошлый год клиентам факторинговых компаний было выплачено 3,1 трлн рублей (+18%). Количество клиентов также выросло - на 30%. По мнению аналитиков, этому способствовало распространение электронного факторинга, что улучшило качество и оперативность предоставляемых услуг.

Крупнейшими игроками отрасли эксперты назвали "ВТБ Факторинг", "Сбербанк Факторинг" и Альфа-банк, которые обеспечили 74% прироста общего портфеля и 82% роста выплаченного финансирования.

По прогнозам экспертов, к концу 2020 года объем выплат клиентам факторинговых компаний достигнет 3,5-3,6 трлн рублей (рост на 13-15% к 2019 году), а совокупный портфель увеличится на 20% и приблизится к 1 трлн рублей. Этому росту будут способствовать крупные сделки лидеров рынка, считают эксперты.

Самый большой объем факторинговых операций зафиксирован в столичном регионе, однако в прошлом году его доля упала с 37% до 29% из-за роста в Уральском и Центральном федеральном округах, отмечается в исследовании.

Наибольший рост по отраслям экономики показали химическая отрасль, торговля электроникой и продуктами питания. Во II полугодии 2019 года их доли в портфеле выросли до 4%, 10% и 7% соответственно.

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