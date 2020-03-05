Lufthansa выведет из эксплуатации 150 бортов в связи с коронавирусом

ТАСС, 5 марта. Германская авиакомпания Lufthansa, а также принадлежащие ей Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines выводят из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщило вечером в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - приводит агентство слова представителя перевозчика.

По информации Рейтер, весь авиапарк Lufthansa Group насчитывает 770 самолетов. Таким образом, ограничения затронут почти пятую его часть. Отмечается, что из эксплуатации будут выведены 125 ближне- и среднемагистральных лайнера и 25 дальнемагистральных.

26 февраля Lufthansa распространила сообщение о запуске программы по снижению издержек в связи с негативными экономическими последствиями вспышки нового коронавируса. Руководство авиакомпании приняло решение отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска и временно приостановить набор новых работников. 2 марта пресс-служба концерна заявила о продлении до апреля введенных в конце января ограничений на полеты между Германией, Швейцарией, Австрией и материковым Китаем, Гонконгом, Сеулом и Тегераном. Ограничения также затронули рейсы по ряду направлений в Италии и Германии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.