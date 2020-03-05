"Ведомости": платный скоростной дублер МКАД планируют построить к югу от Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Регион" рассматривает возможность инвестирования в проект платного скоростного дублера МКАД к югу от Москвы. Об этом в четверг сообщают "Ведомости" со ссылкой на нескольких человек, близких к сторонам сделки, а также представителя правительства Московской области.

По данным издания, соглашение подписано с правительством Московской области в феврале. Проект предполагает, что новая дорога будет проходить от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ее протяженность составит 53 км, ширина - от четырех до восьми полос, максимальная скорость движениям - 120 км/ч. Проект обойдется в 86,7 млрд рублей, срок концессии составит 29 лет, отмечают "Ведомости".

Стоимость проезда, по информации газеты, на легковом автомобиле или мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного обойдется почти в 500 рублей, для грузовиков - до 1470 рублей. Цены планируют индексировать с учетом инфляции. Кроме того, правительство области может компенсировать инвестору убытки, связанные с недостаточно интенсивным движением, а также при снижении платы за проезд или отказе властей выделить деньги на этапе строительства.

Отмечается, что строительство дороги от Бутова в Железнодорожный займет пять лет после получения всех земельных участков, изъятием которых займутся власти области. Один из акционеров проекта сообщил "Ведомостям", что строительство может составить 10 лет в связи с долгими процедурами изъятия. Представитель ГК "Регион" добавил, что рассчитывает на завершение проекта к осени 2026 года.

Концессионером, по данным газеты, выступит компания "Лыткаринская платная дорога", которой на 70% владеет ГК "Регион", другим инвестором станет "Русдор-финанс". На данный момент ГК "Регион" ведет переговоры с несколькими банками о предоставлении кредита на проект.