Американский сенатор заявил, что США должны дать КНР послабления по торговой сделке

ТАСС, 5 марта. Председатель финансового комитета Сената Конгресса республиканец Чак Грассли заявил, что США следует предоставить Китаю послабления в реализации первой фазы торговой сделки из-за возникших у Пекина экономических трудностей на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом Грассли рассказал в интервью агентству Reuters, опубликованном в четверг.

"Мы должны предоставить им некоторые послабления из-за спада в их экономике и вызванного им снижения потребления", - сказал сенатор.

Грассли подчеркнул, что не видит признаков, которые свидетельствовали бы о наличии у Пекина намерения нарушить договоренности, достигнутые в рамках первой фазы торгового соглашения с Вашингтоном. Он также сообщил, что последствия коронавируса могут отсрочить начало переговоров по второй фазе сделки.

Сенатор отметил, что решение Федеральной резервной системы (ФРС) США понизить процентную ставку может помочь компенсировать негативное влияние вспышки коронавируса на экономику.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.