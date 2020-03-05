Мишустин поручил принять меры для ускорения работы по адресным инвестпрограммам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца марта подготовить изменения в порядок финансирования федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), чтобы они работали быстрее.

"Поручаю до конца марта обеспечить внесение изменений в нормативные акты правительства, чтобы решения проектного комитета и президиума [Совета по национальным проектам] являлись основанием для изменения ФАИП без дополнительных актов и сбора документов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину до 1 апреля вместе с министерством финансов и министерством экономического развития "подготовить предложения по повышению эффективности исполнения ФАИП по объектам, которые не входят в национальные проекты". Премьер-министр посоветовал для этой работы привлечь штаб, который создан в составе комиссии по региональному развитию.