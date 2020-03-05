{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин поручил принять меры для ускорения работы по адресным инвестпрограммам

Изменения в порядок финансирования федеральных адресных инвестиционных программ премьер поручил подготовить до конца марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца марта подготовить изменения в порядок финансирования федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП), чтобы они работали быстрее.

"Поручаю до конца марта обеспечить внесение изменений в нормативные акты правительства, чтобы решения проектного комитета и президиума [Совета по национальным проектам] являлись основанием для изменения ФАИП без дополнительных актов и сбора документов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину до 1 апреля вместе с министерством финансов и министерством экономического развития "подготовить предложения по повышению эффективности исполнения ФАИП по объектам, которые не входят в национальные проекты". Премьер-министр посоветовал для этой работы привлечь штаб, который создан в составе комиссии по региональному развитию.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей
Основной причиной сокращения показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС