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ФНС прокомментировала публикации об увеличении налоговой нагрузки для ресторанов

Как отметили в службе, если разделение бизнеса не направлено на налоговые злоупотребления, то к такому бизнесу претензии не предъявляются

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России проводит контрольно-аналитическую работу в отношении налогоплательщиков, которые путем "дробления бизнеса" получают необоснованные налоговые преимущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

"Если разделение бизнеса не направлено на налоговые злоупотребления, то к такому бизнесу претензии налоговые органы не предъявляют. А систематическая контрольно-аналитическая работа в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные налоговые преимущества, в том числе путем "дробления бизнеса", проводится налоговыми органами на постоянной основе. Такая работа в первую очередь направлена на создание равных условий для добросовестных участников рынка", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что налоговики требуют от крупных рестораторов объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), в холдинги, которые будут платить НДС. По словам источника издания, ФНС не устраивает наличие десятка управляющих ресторанами компаний, которые работают по УСН, но принадлежат одной группе.

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