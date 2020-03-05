Востребованность платных дорог в России выросла на 20% в 2019 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число проездов по платным автодорогам в России в 2019 году выросло на 19,7% , до 132 млн 600 тыс. поездок, говорится в сообщении госкомпании "Автодор".

"На 19,7% выросло число проездов по платным участкам, находящимся в управлении Государственной компании "Автодор" в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Всего по итогам прошлого года по платным участкам автомобилисты совершили 132 млн 600 тыс. проездов", - отмечается в сообщении.

При этом более половины владельцев легковых автомобилей (50,8%) проехали через пункты взимания платы с помощью транспондера. Что касается водителей грузовиков, то тут показатель еще выше - 90%. "Именно это электронное средство оплаты позволяет быстро проехать через ПВП. Рост проездов по транспондерам по сравнению с 2018 годом составил 6,8%", - уточнили в госкомпании.

Ранее в "Автодоре" отмечали, что смертность на платных трассах в 2019 году снизилась на 20%, а количество ДТП - на 8%.

"Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Госкомпания также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.