Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить Сторчака Сергея Анатольевича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

На должность замминистра финансов был назначен Тимур Максимов, который ранее занимал пост замглавы Минэкономразвития и отвечал за международный блок.

Сторчак проработал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 год он занимал должность начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 годах был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 году стал заместителем министра финансов России.