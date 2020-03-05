{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

Такое решение было принято в связи с переходом Сергея Сторчака на другую работу
Сергей Сторчак Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Сергей Сторчак
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить Сторчака Сергея Анатольевича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

На должность замминистра финансов был назначен Тимур Максимов, который ранее занимал пост замглавы Минэкономразвития и отвечал за международный блок.

Сторчак проработал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 год он занимал должность начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 годах был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 году стал заместителем министра финансов России.

Реклама на ТАСС
Мишустин освободил Савву Шипова от должности замглавы Минэкономразвития
Чиновник покинул пост по собственному желанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС