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Кабмин добавил Банк ДОМ.РФ в перечень банков для участия в госзакупках

Перечень банков, в которых участники закупок могут открывать специальные счета для внесения средств по обеспечению заявок на участие в закупках, был утвержден в июле 2018 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ включило Банк ДОМ.РФ в перечень банков, которые отобраны для работы в системе государственных закупок. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур, пунктом 26 следующего содержания: акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", - говорится в документе.

Перечень банков, в которых участники закупок могут открывать специальные счета для внесения средств по обеспечению заявок на участие в закупках, был утвержден правительством в июле 2018 года. В него также входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, банк "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, ОТП Банк, Юникредит банк, Тинькофф банк, "Возрождение", "АК Барс", СМП-банк и другие.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. На конец 2019 года портфель ипотечных кредитов банка составил порядка 120 млрд руб. Кредитная организация входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков.

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