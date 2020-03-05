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Кадровый прогноз для крупных проектов в Арктике подготовят в 2020 году

Планируется, что до 2035 года в Арктической зоне РФ должно быть создано не менее 200 тыс. новых рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Прогноз подготовки квалифицированных кадров для крупных проектов, которые будут реализовываться в Арктической зоне РФ, будет подготовлен в 2020 году. Об этом в четверг в Архангельске в ходе визита в Северный Арктический федеральный университет (САФУ) сказал журналистам заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы должны в этом году подготовить среднесрочный прогноз подготовки кадров, исходя из появления этих крупных проектов. Этим будем заниматься агентство по развитию человеческого капитала в Арктике и на Дальнем Востоке, исходя из этого прогноза, мы будем менять систему образования в Арктике", - сказал Крутиков.

По его словам, до 2035 года в Арктической зоне РФ должно быть создано не менее 200 тыс. новых рабочих мест. "Мы видим <...> крупные производства, сопоставимые с тем, что на Ямале сделал "Новатэк", [то], что "Новатэк" делает сейчас в Мурманске - новую огромную верфь. <...> В ближайшие 15 лет минимум девять аналогичных крупных проектов в сфере переработки углеводородных ресурсов появится, проекты на шельфе", - добавил он.

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