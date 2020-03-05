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Распространение коронавируса нового типа

Lufthansa Group до 28 марта приостанавливает полеты в Израиль

Отменяются рейсы в Тель-Авив и Эйлат

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa, а также принадлежащие ей SWISS и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Израиль после того, как власти этой страны ограничили въезд гражданам ряда государств из-за последствий коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в четверг авиаперевозчик.

"На три недели с ближайшего воскресенья отменены все перелеты в Тель-Авив и Эйлат", - отмечается в пресс-релизе. Такое решение принято из-за сокращения спроса.

Авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, ежедневно выполняют в целом 10 перелетов в Тель-Авив. В Эйлат - один в неделю.

В Германии к утру четверга насчитывалось 349 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Коронавирус нового типа, по данным на 4 марта, выявлен в Израиле у 15 израильтян.

Теги
ГерманияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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