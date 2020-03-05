РЖД подготовили предложения в ФАС об изменении тарификации перевозок контейнеров

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. РЖД подготовили предложения в Федеральную антимонопольную службу России, которые предполагают внесение изменений в тарификацию перевозок контейнеров, это позволит привлечь на железную дорогу контейнеры, не совпадающие параметрами с универсальными, говорится в сообщении холдинга. Речь идет о таких видах контейнеров, как нестандартные, специализированные, своп-контейнеры.

"Контейнерные перевозки - самый динамично развивающийся грузовой сегмент, в прошлом году он показал прирост почти 13%. Мы впервые перевезли более 5 млн контейнеров, преодолев важный психологический рубеж <...> На 2020 год поставлена амбициозная задача - довести объем транзитных перевозок до 750 тыс. контейнеров. При этом по перевозкам контейнеров в целом мы ставим себе задачу достичь цифры 6 млн единиц", - заявил первый заместитель главы РЖД Вадим Михайлов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Бонус для контейнера

По словам заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило, контейнерные перевозки имеют целый ряд тарифных преференций. Индексация ставок прейскуранта на перевозки контейнеров проводилась меньшими темпами, чем для вагонных отправок. При перевозках на расстояние свыше 4 тыс. км действует скидка 53% от базового тарифа. Кроме того, в рамках тарифного коридора устанавливаются специальные скидки на перевозки груженых универсальных контейнеров в составе контейнерных поездов. В транзитном сообщении по основным транспортным коридорам тарифы установлены на минимально возможном уровне, скидка достигает 64%. Специальные тарифы на транзит контейнеров не менялись с 2011 года.

На сети железных дорог на данный момент для работы с контейнерами открыто 769 станций. В 2020 году планируется открыть около 60 станций.