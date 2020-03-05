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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,4-1,8%

Индекс Мосбиржи опустился до 2816,7 пункта, индекс РТС - до 1323,82 пункта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торговую сессию четверга в отрицательной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,4% - до 2816,7 пункта, индекс РТС - на 1,8%, до 1323,82 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:02 мск вырос на 1,1% - до 66,98 рубля, курс евро увеличился на 1,5% - до 74,93 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,3% - до $50,98 за баррель.

"В четверг рынок акций РФ демонстрировал разнонаправленную динамику торгов на фоне неоднозначного внешнего фона. На "вирусном" фронте пока без особых перемен, и внимание инвесторов в конце недели сосредоточилось на нефтяном рынке", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По мнению аналитика, итоги торгов пятницы во многом зависят от завтрашнего заседания участников министерской встречи ОПЕК+ в Вене. "В пятницу в Вене участники министерской встречи ОПЕК+, как ожидается, утвердят параметры дополнительного сокращения добычи нефти из-за коронавируса. Корпоративные новости и статистика также могут повлиять на настроения", - добавил Бахнин.

Ключевыми статистическими данными пятницы эксперт выделил уровень безработицы в США за февраль, а также объем производственных заказов в Германии в январе. В России финансовые результаты за 2019 год завтра представят ТМК и "Московская биржа", Сбербанк опубликует данные по РСБУ за предыдущий месяц.

По прогнозу "БКС Премьер", 6 марта индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2780-2840 пунктов, курс рубля к доллару - 65,5-67,7 рублей.

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