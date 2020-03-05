Рубль слабеет к доллару и евро на Мосбирже на фоне дешевеющей нефти

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Курс доллара и евро растет в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Согласно данным торговой площадки на 20:20 мск, курс евро растет на 1,9% - до 75,2 рубля, а курс доллара - почти на 1,5%, до 67,24 рубля.

На отметке в 75 рублей курс евро был 2 марта. Затем рубль укрепился по отношению к европейской и американской валютам в ходе торгов 3 марта, преимущественно благодарю решению Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку на 0,5 п. п. - до 1-1,25% годовых. В среду, 4 марта, курсы евро и доллара вновь продолжили расти на торгах Мосбиржи.

Выше отметки в 75 рублей евро был в марте 2019 года. Курс доллара сейчас находится в диапазоне, в котором торговался в начале недели. Отметку выше 67 рублей он преодолел 28 февраля, впервые с 3 сентября прошлого года.

Стоимость майского фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,5% - до $50,88 за баррель.

Российский рынок реагирует на новости о распространении коронавируса, а также на переговоры ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти.