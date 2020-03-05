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Курьеры "Яндекса" смогут отказываться от доставки еды в больницы из-за коронавируса

Ранее "Яндекс.Такси" оповестил таксопарки о необходимости дезинфекции машин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Яндекс" разрешит своим курьерам отказываться от доставки еды в больницы и медицинские учреждения для профилактики нераспространения коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

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"Мы разработали ряд мер, которые помогут обезопасить водителей и их пассажиров. Партнеров и таксопарки мы уже оповестили о необходимости дезинфекции машин и о важности соблюдения водителями мер гигиены. В России, Казахстане и Беларуси уже организована автоматическая отправка водителям памяток о том, что необходимо делать: проветривать салон машины, пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать массовых мероприятий, при малейших признаках плохого самочувствия обращаться к врачам и не игнорировать их советы", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, всем водителям, зарегистрированным в системе, такая памятка приходит в таксометр. "Аналогичные памятки получают курьеры, которые доставляют заказы сервисов Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. Курьеры могут отказаться от доставки заказов в медучреждения и больницы", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Ситимобил" и "Везет" также направили рекомендации для водителей такси, а Роспотребнадзор Москвы и Московской области выдал предписание о необходимости ежедневной дезинфекции машин такси и каршеринга.

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