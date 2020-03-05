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В Минэнерго США заявили, что пытаются работать с РФ по сокращению выбросов метана

В ведомстве выразили беспокойство по поводу уровня заинтересованности некоторых международных партнеров в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются работать с Россией над вопросами сокращения выбросов метана и сжигания сопутствующего газа при добыче нефти в связи с тем, что американские власти обеспокоены загрязнением окружающей среды. Об этом сообщил в четверг министр энергетики США Дэн Бруйетт на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом.

Главу Минэнерго спросили, ведет ли администрация США переговоры с американской промышленностью, а также с другими странами о сокращении выбросов метана. "Да, мы довольно часто ведем переговоры и с представителями [американской] промышленности о сжигании [сопутствующего газа при добыче нефти] и выбросах метана. Честно говоря, мы весьма обеспокоены по поводу некоторых наших международных партнеров. Когда мы посмотрим на весь мир, то у таких стран, как Россия, и других обеспокоенность по поводу этих видов выбросов меньше. Мы пытаемся работать с ними, чтобы усилить их обеспокоенность по этому поводу", - утверждал министр. Такого рода контакты, заключил Бруйетт, связаны с тем, что США "уверены, что это оказывает неблагоприятное воздействие на задачи в области климата по всему миру".

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату вызывает глубокое сожаление. "Решение президента США [Дональда Трампа] на этот счет вызывает глубокое сожаление, - сказала она. - Отказ государства, на долю которого приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов, от участия в универсальном международно-правовом договоре может существенно ограничить потенциал коллективных международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты". Как подчеркнула Захарова, "на всех этапах переговорного процесса Россия призывала к максимально прагматичному подходу к вопросам разработки долгосрочного климатического режима".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению со средней температурой доиндустриальной эпохи. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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