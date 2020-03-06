ФТС в феврале снизила перечисления в бюджет на 16,9%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за февраль 2020 года перечислила в федеральный бюджет РФ 365,5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Это на 16,9% меньше, чем в феврале 2019 года, когда объем перечислений составил 439,61 млрд рублей.

За два месяца 2020 года сумма перечислений в бюджет составила 722,3 млрд рублей, что на 16,1% меньше, чем было собрано за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что ФТС России по итогам 2019 года перечислила в федеральный бюджет 5,729 трлн рублей.