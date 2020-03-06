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Распространение коронавируса нового типа

CNBC: Apple препятствует распространению ненадежных приложений, касающихся коронавируса

Приложения для информирования о ситуации, касающиеся текущей медико-санитарной обстановки, должны быть представлены "признанным институтом", считают в компании
Описание
© EPA-EFE/LIU XINGZHE

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Компания Apple пытается пресечь распространение и использование ненадежных, по ее мнению, приложений, касающихся нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

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Его журналисты побеседовали с четырьмя независимыми разработчиками приложений для смартфонов iPhone и других устройств от Apple. Они отметили, что компания не разрешила им представить в ее сетевом магазине приложения, которые предназначены для информирования населения о том, в каких странах распространяется новый коронавирус. В Apple заявили, что программы, имеющие какое-либо отношение к коронавирусу, должны быть разработаны при участии управлений здравоохранения, больниц или властей.

Журналисты CNBC, в частности, ознакомились с письмом, которое представители Apple направили разработчикам. В нем отмечается, что приложения для информирования о ситуации, касающиеся текущей медико-санитарной обстановки, должны быть представлены "признанным институтом".

По словам источников телеканала, сотрудники Apple пытаются не допустить распространения непроверенной информации о коронавирусе. Для этого они постоянно проверяют приложения для устройств, произведенных компанией.

В феврале телеканал CNBC сообщил, что сотрудники более десятка американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon, Google, Twitter и YouTube обсудили с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где находится головной офис Facebook.

Больше всего времени на встрече уделили обсуждению мер, направленных на то, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности. Телеканал отмечал, что обеспокоенностью людей из-за коронавируса, в частности, пользуются в интернете мошенники или недобросовестные предприниматели.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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