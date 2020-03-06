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Распространение коронавируса нового типа
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Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно оценить только через 1-2 месяца

Темпы мирового роста могут снизиться на 0,4%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Темпы роста мировой экономики из-за коронавируса замедлятся на 0,4 процентного пункта (п.п.), но реальные последствия можно будет оценить только через 1-2 месяца, сообщил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет. Пока мы можем говорить о предварительных данных: по оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может происходить на 0,4%. Но это, повторю, предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и, может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры", - сказал Кудрин.

Теги
Кудрин, Алексей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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