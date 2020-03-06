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Кудрин считает, что новая правкомиссия может поддержать ряд отраслей промышленности

Речь идет о правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ, созданной 5 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правкомиссия по повышению устойчивости экономики РФ, созданная 5 марта в том числе для борьбы с влиянием распространения коронавируса, могла бы поддержать ряд отраслей промышленности. Такое мнение журналистам высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Вкратце мне очень трудно вам сказать (какие шаги комиссия должна предпринять - прим ТАСС). Прежде всего - это те шаги, которые уже предпринимаются, прежде всего, шаги по нераспространению вируса. Это на первом месте", - сказал он.

"Я помню кризис 2008 года, он был с другими причинами связан, но тогда целый ряд отраслей потребовали поддержки на этот сложный период, потому что объем услуг или продаж по отраслям упал в два раза. Конечно, это ставит в сложное положение предприятия ряда отраслей... Я думаю, что такого рода дополнительные меры поддержки могли бы быть (и сейчас - прим. ТАСС)", - добавил он.

Кудрин отметил, что речь идет не о компенсациях, а о том, чтобы предприятия могли продолжить работу.

"Не чистая компенсация, а возможность выполнить заказ, но для других отраслей, нужд государства", - сказал Кудрин.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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