Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением. В дальнейшем инвесторы смогут получать льготы благодаря вводимому особому режиму для инвесторов, сообщил ТАСС в пятницу замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

В начале февраля министерство предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Если проект будет утвержден, она станет первой ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенной за пределами Дальнего Востока. В ДФО сейчас работают 20 ТОР, где действуют специальные условия для инвесторов.

"ТОР в Мурманской области мы предложили сделать в виде исключения. Сейчас в активной стадии [рассмотрения находится] законопроект об особом экономическом режиме во всей Арктике <…> Мы после того, как закон по Арктике будет принят, не планируем эту практику [с созданием ТОР] расширять", - сказал Крутиков.