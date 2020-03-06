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Распространение коронавируса нового типа

Finnair отменяет более 170 рейсов в марте из-за коронавируса

Среди отмененных есть рейсы в Москву

ХЕЛЬСИНКИ, 6 марта. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair в марте отменяет более 170 рейсов из-за падения числа пассажиров на фоне распространения коронавируса. Об этом перевозчик сообщил в пятницу.

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"Мы отменяем множество рейсов по Европе в период с 20 по 28 марта, поскольку число пассажиров на наших рейсах достаточно небольшое, так как наши клиенты перенесли свои полеты из-за ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Среди отмененных есть рейсы в Москву. По одному рейсу между Хельсинки и Москвой отменено 23, 24 и 28 марта, по два - 25, 26 и 27 марта. Отменены также ряд полетов между финской столицей и Лондоном, Берлином, Осло, Копенгагеном и другими городами.

Ранее Finnair до конца апреля продлила отмену рейсов на материковый Китай, а также сократила число вылетов на других азиатских направлениях.

Теги
ФинляндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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