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Доля одобренных заявок на потребкредиты снизилась в 2019 году до 34%

Общая доля одобренных кредитных заявок снизилась до 37%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Доля одобренных заявок на кредиты на покупку потребительских товаров снизилась в 2019 году с 39% до 34%, на ипотеку - с 71% до 66%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общая доля одобренных кредитных заявок в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась с 41% до 37%. В наибольшей степени выросло количество отказов по автокредитам, где доля одобренных заявок упала с 51% до 44% (на 7 процентных пунктов).

"Рост отказов по кредитным заявкам происходит в основном в сегменте необеспеченных кредитов за счет заемщиков с низким значением персонального кредитного рейтинга", - пояснили в организации.

В свою очередь заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитичесеого кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин считает, что рост доли отказов по заявкам на получение потребительских кредитов связан с ухудшением кредитного профиля потенциальных заемщиков, а также отчасти с введением дополнительных требований со стороны ЦБ по учету показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете надбавок к коэффициентам риска для нормативов достаточности капитала.

По оценкам российского рейтингового агентства, доля отказов будет постепенно возрастать и перелом такой тенденции возможен только в условиях увеличения реальных доходов населения.

Персональный кредитный рейтинг

Также в НБКИ отметили, что персональный кредитный рейтинг (ПКР) больше всего влияет на выдачу крупных кредитов. ПКР имеет наибольшее влияние при принятии банками решений о выдаче кредитов на сумму 100-300 тыс. рублей, наименьшее влияние ПКР приходится на кредиты до 30 тыс. рублей.

В бюро кредитных историй добавили, что для заемщиков со значением ПКР более 800 баллов процент одобрения составил в 2019 году 62%, для заемщиков с ПКР от 751 до 800 баллов - 55%, для обладателей рейтингов со значением менее 500 баллов доля одобряемых заявок составила менее 20%.

ПКР рассчитывает бюро кредитных историй индивидуально для каждого заемщика на основе информации от банков.

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