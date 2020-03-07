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Лукашенко заявил, что Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти

По словам президента республики, Минск может получить более 6 млн тонн нефти

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Белоруссия в ближайшее время может получить более 6 млн тонн нефти. Об этом заявил в субботу президент страны Александр Лукашенко, встречаясь с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

"Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие - более 6 млн тонн", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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