Вокзал в Керчи планируется построить к запуску "летних" поездов по Крымскому мосту

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 7 марта. /ТАСС/. Строительство станции Керчь-Южная, которая является ближайшей к Крымскому мосту со стороны Крыма, планируется завершить ко времени, когда поезда начнут ходить по летнему графику.Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец на мероприятии, посвященном запуску первого пригородного поезда между Керчью и Анапой.

Проект подходов к железнодорожной части Крымского моста пришлось корректировать, так как в 2018 году на территории, предполагавшейся для строительства инфраструктуры, обнаружили остатки античной усадьбы, представляющие историческую ценность. В том числе сдвинулись и сроки строительства станции Керчь-Южная, которую должны были сдать к концу 2019 года.

"Ставим задачу [завершить строительство станции] к летним пассажирским перевозкам. Сейчас двигаются с зимними графиками, задачу ставим к летнему графику", - сказал Чепец.

Он также сообщил, что оператор пригородных железнодорожных перевозок по Крыму и Краснодарскому краю "Южная пассажирская пригородная компания" (ЮППК) приобретет в 2020 году десять составов, двигающихся на дизтопливе и электричестве.

"Только в этом году будет приобретено порядка десяти составов: в том числе и РА-3 [модернизированные рельсовые автобусы], и новые электропоезда, которые будут курсировать по этой земле", - сказал Чепец.

Он отметил, что на первый поезд в субботу продано около 90% из 222 билетов. "Эти пригородные направления будут развиваться", - уверен глава Росжелдора.

После Крымского моста, благодаря строительству которого поезда после пятилетнего перерыва вновь могут ходить в регион, железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя - тупиковой станции. Крымский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

Как пояснил ранее журналистам генеральный директор ЮППК Алексей Ильиных, на маршруте Керчь - Анапа будут использовать рельсовые автобусы на дизельном топливе, так как электровозы не могут пройти через пролив. Однако на других маршрутах, где работает компания, использование электровозов возможно.

"Южная пригородная пассажирская компания", которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети - шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала текущего года ЮППК перевезла более 405 тыс. пассажиров.