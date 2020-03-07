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В Альфа-банке объяснили блокировку карт клиентов

Банк заблокировал карты из-за угрозы утечки данных
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке данных, но уже остановил блокировку, сообщил в субботу ТАСС представитель пресс-службы банка.

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"Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные [карты] разблокируем", - сообщили в пресс-службе.

В банке отметили, что для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены.

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Россия
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