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Путин назначил Силуанова членом наблюдательного совета "Ростеха"

Тем же указом президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета экс-министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, ныне возглавляющей Федеральное медико-биологическое агентство

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министра финансов РФ Антона Силуанова членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Тем же указом президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета экс-министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, ныне возглавляющей Федеральное медико-биологическое агентство.

Госкорпорация "Ростех" объединяет свыше 700 российских предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе и гражданских отраслях. Задача госкорпорации - поддержка и модернизация российской промышленности, обеспечение ее конкурентоспособности, содействие производству и экспорту высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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