Торговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса во всем мире. Индекс Hang Seng упал на 1012 пунктов (3,87%) - до значения 25 134, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила все без исключения "голубые фишки". Инвесторы сбрасывают акции по всем секторам кроме фармацевтического на фоне резкого падения цен на нефть и роста неопределенностей в мировой экономике.

"Участники рынка обеспокоены тем, что коронавирус продолжает стремительно распространяться и приобрел масштабы глобальной эпидемии", - отметил гонконгский финансовый аналитик Френсис Лунь.

Наибольшие потери несет нефтедобывающий сектор. На 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC). На 5,85% ухудшились позиции нефтехимической корпорации Sinopec.

Серьезные убытки несут держатели активов, связанных с металлами, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао. На 5,66% к этому часу упала стоимость акций российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 3,5 гонконгского доллара за бумагу.

На этом фоне отмечен рост на активы биофармацевтических компаний. На 14% подорожали бумаги холдинга China Health Group.