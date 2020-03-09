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Bloomberg: Goldman Sachs допустил снижение стоимости барреля нефти до $20

Согласно докладу финансового учреждения, такое развитие событий полностью изменит прогнозы участников рынка

ТАСС, 9 марта. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что цена барреля нефти может опуститься до $20 на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад финансового учреждения.

Согласно докладу, снижение стоимости барреля нефти до $20 полностью изменит прогнозы по рынкам нефти и газа, участники которых скорректировали свои ожидания на второй и третий кварталы до $30 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $31,02 за баррель. К 01:25 мск Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до $35,23 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% - до $32,48 за баррель.

Как отмечает агентство Bloomberg, падение стоимости фьючерса на нефть в первые секунды открытия бирж в Азии более чем на 30% стало вторым по своим масштабам в истории после обвала в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн б/с до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

Теги
КазахстанРоссияМировые цены на нефтьРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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